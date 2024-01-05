2 yıl önce boşandığı kadını öldüren şüpheli, polise teslim oldu (3)

TUTUKLANDI

Kocaeli´ninDarıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı Tülay Dağaşan´ı sokakta tabancayla vurarak öldüren Şefik Karaali, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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