Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araçtaki 2 zanlı yakalandı
Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç kovalamaca sonucu durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç kovalamaca sonucu durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Otoyolu Kartepe gişelerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı.
Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Y.U. yönetimindeki 34 AK 2205 plakalı hafif ticari araç, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Marmara Caddesi'nde kendisini takip eden ekip aracına çarptı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.
Polis, araç sürücüsü Y.U. ile yanındaki H.A'yı gözaltına aldı.
Yapılan kontrollerde sürücü Y.U'nun 1,15 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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