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        'Dur' ihtarına uymayıp kaçan aracın alkollü sürücüsü önce ekip otosuna, sonra ağaca çarptı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM yolunda yapılan uygulamada polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, takip sırasında önce ekip otosuna, ardından da ağaca çarptı. 1.15 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ile yanında araçtaki kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 01:06 Güncelleme: 06.01.2024 - 01:10
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        'Dur' ihtarına uymayıp kaçan aracın alkollü sürücüsü önce ekip otosuna, sonra ağaca çarptı
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM yolunda yapılan uygulamada polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, takip sırasında önce ekip otosuna, ardından da ağaca çarptı. 1.15 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ile yanında araçtaki kişi gözaltına alındı.

        TEM yolu Kartepe gişeleri mevkisinde akşam saatlerinde polis tarafından yapılan uygulamada, Y.U. yönetimindeki 34 AK 2205 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Takibe alınan hafif ticari araç, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi, Marmara Caddesi´nde önce trafik polislerinin aracına, ardından da ağaca çarptı. Hafif ticari aracın sürücüsü Y.U. ile yanında bulunan H.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan, ekipler tarafından yapılan kontrolde sürücü Y.U.'nun 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Hasarlı araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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