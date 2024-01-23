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        Kars'ta zincirleme kazada yaralandı, 18 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

         KARS´ınSarıkamış ilçesinde 5 Ocak´ta meydana gelen 2 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada ağır yaralanan Lütfü Kılıç (74), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 23.01.2024 - 21:00
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        Kars'ta zincirleme kazada yaralandı, 18 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
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         KARS´ınSarıkamış ilçesinde 5 Ocak´ta meydana gelen 2 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada ağır yaralanan Lütfü Kılıç (74), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaza, 5 Ocak günü sabah saatlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayan A.E. yönetimindeki kamyona, arkadan gelen C.G.'nin kullandığı Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra, aynı şeritte ilerleyen Ömer Urağ (39) yönetimindeki Derince Belediyesi'ne ait otobüs, kazaya karışan otobüse arkadan çarptı. Belediyeye ait otobüste sıkışan şoför Ömer Urağ ile yolculardan Faruk Akbulak (55) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

        Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği´nin organize ettiği, Kars´ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen `Sarıkamış Şehitlerini Anma´ etkinlikleri için Derince Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsün karıştığı kazada ağır yaralanan Lütfü Kılıç, 18 gündür tedavi gördüğü Kars Devlet Hastanesi'nde bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Kılıç´ın cenazesinin yarın memleketi olan Kocaeli´nin Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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