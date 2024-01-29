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        Uçuruma yuvarlanan vincin sürücüsü öldü

        KOCELİ'nin Körfez ilçesinde 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp, defalarca takla atan vincin sürücüsü Metehan Şahin (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:10
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        Uçuruma yuvarlanan vincin sürücüsü öldü
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        KOCELİ'nin Körfez ilçesinde 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp, defalarca takla atan vincin sürücüsü Metehan Şahin (25), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında İlimtepe Hacı Osman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Metehan Şahin idaresindeki 54 B 8007 plakalı vinç, kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla atan vinç hurdaya dönerken; olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vincin altında kalan sürücü Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi hastane morguna götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        MUHTARDAN 'YOL KAPATILSIN' TALEBİ

        Diğer yandan Hacı Osman Mahallesi muhtarı Sami Zorlu, aynı bölgede daha önce de kazaların olduğunu belirterek, yolun trafiğe kapatılmasını istedi. Zorlu, "Göreve geldiğim günden bu yana, bu yolun tehlikeli olduğunu ve kapatılması gerektiğini kolluk kuvvetlerimize her toplantıda söyledim. Derhal bu yolun kapatılması gerekiyor. Mahalle sakinleri, tedirgin. Kalıcı önlem alınmasını istiyorlar" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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