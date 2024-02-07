Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı (56) öldüren Ömer Sorguç (31), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı (56) öldüren Ömer Sorguç (31), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Beyza Sorguç, evlendikten 38 gün sonra Ömer Sorguç'un yanından kaçarak Şanlıurfa'dan Kocaeli'deki babasının yanına geldi. Ömer Sorguç, boşanma davası açan eşi Beyza Sorguç'un peşinden gitti. Kayınpederinin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki evinin önünde bekleyen Ömer Sorguç, 18 Ekim 2022'de dışarı çıkıp, araçlarına binmek isteyen Beyza Sorguç ile babası Şahin Kılıç'ı tabancayla vurdu. Baba-kız hayatını kaybetti, yakalanan Ömer Sorguç tutuklandı. Savcı, iddianamesinde Ömer Sorguç ile Beyza Sorguç'un Şanlıurfa'da açılan boşanma davasının devam ettiğini, Ömer Sorguç'un dava sürecinde iddia ettiği altınlarının alınmasına yönelik talepleri ve aileye kızgınlığı nedeniyle Beyza Sorguç ve ailesine silahla zarar vermeyi kafasına koyduğu ve buna ilişkin mesajları boşanma aşamasındaki eşi ile ailesine gönderdiğini belirtti.

        YARALI HALDEYKEN DE BAŞINA ATEŞ ETTİ

        İddianamede, Ömer Sorguç'un olaydan 6 gün önce İzmit'e gelerek Beyza Sorguç'un ailesi ile kaldığı evi gören bir otele yerleştiği ve sürekli gözetlediği belirtildi. Ömer Sorguç'un 2 ruhsatsız silahla bu eylemi gerçekleştirmek için hareket ettiğini belirten savcı, iddianamesinde, olay gününde Beyza Sorguç ve babası Şahin Kılıç'ın araçla hareket etmek üzereyken Ömer Sorguç'un takip ettiğini fark etmediklerini, Ömer Sorguç'un Şahin Kılıç'a 3-4 el ateş ettiği, Beyza'nın araçtan çıkarak kaçmaya çalıştığı ifadelerine yer verdi. Savcı, Ömer Sorguç'un Beyza'nın arkasından 3-4 el ateş ettiği, merdiven boşluğunda yaralı haldeyken 1 defa da başına ateş ettiğini belirtti.

        'SUÇUM SEBEBİYLE UYKUM UYUYAMIYORUM'

        Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Ömer Sorguç hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya Ömer Sorguç ile taraf avukatları katıldı. Savcı Ömer Sorguç'un eşi Beyza Sorguç'u ve kayınpederi Şahin Kılıç'ı tasarlayarak öldürdüğünü belirterek, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Son sözü sorulan tutuklu sanık Sorguç, mütalaaya katılmadığını belirterek, "Yaptığım suç için çok pişmanım. Suçum sebebiyle uyku uyuyamıyorum, psikiyatri tedavi alıyorum" dedi. Mağdur ailenin avukatı ise "Olay, tasarlanarak hunharca işlenen bir cinayettir. Sanığın en yüksek suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, Sorguç hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay h...
        Kocaeli'de çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay h...
        Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu
        Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu
        Çocuğunu almaya gittiği okulun bahçesinde öldürülen servis şoförü toprağa v...
        Çocuğunu almaya gittiği okulun bahçesinde öldürülen servis şoförü toprağa v...
        Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılan konutlar sahiplerine teslim edil...
        Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılan konutlar sahiplerine teslim edil...
        Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında ilk test...
        Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında ilk test...
        Kocaeli'de eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müeb...
        Kocaeli'de eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müeb...