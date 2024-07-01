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        Lise müdür yardımcısı cinayetinde 8 tutuklama (2)

        LİSEMÜDÜR YARDIMCISININ ÖLÜMÜNDE 'BAYĞARALAR ÇETESİ' İDDİASIKocaeli'nin Çayırova ilçesinde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 8 kişinin tutuklandığı olayda detaylar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:39
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        Lise müdür yardımcısı cinayetinde 8 tutuklama (2)
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        LİSEMÜDÜR YARDIMCISININ ÖLÜMÜNDE 'BAYĞARALAR ÇETESİ' İDDİASI

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 8 kişinin tutuklandığı olayda detaylar ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada, cinayetin Adana'da 'Bayğaralar Çetesi' olarak bilinen çete ile bağlantısı olduğu iddia edildi. Mahir Çoğaç'ın kardeşi Emin Çoğaç'ın, 13 Ocak 2020'de Adana'daki bir kafede Baygara ailesinden Bedirhan Bayğara'nın (36) öldürülmesi olayının şüphelilerinden biri olduğu ve firari olduğu ortaya çıktı. Bu cinayetin ardından uzun yıllardır husumetli olan Çoğaç ve Bayğara aileleri arasında zaman zaman silahlı çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesinin ardından 'Bayğaralar Çetesi' tarafından Emin Çoğaç'ın ağabeyi Mahir Çoğaç'ın ölüm emrinin verildiği öne sürüldü.

        TETİKÇİ ÖLDÜRDÜ

        Ölüm emri sonrası Kocaeli'nin Çayırova ilçesine gelen çete üyesi D.G. (17) ve B.Y. (20), Mahir Çoğaç'ı takibe aldı. Tetikçi olan D.G., evinin önündeki caddede otomobiline binen Mahir Çoğaç'ı başına tabancayla 1 el ateş açarak öldürdü. Bu sırada B.Y.'nin de caddenin karşısında gözcülük yaptığı öne sürüldü. Cinayetin tetikçisi D.G. ve olay anında gözcülük yaptığı değerlendirilen B.Y., aynı gün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. Bu arada örgütün elebaşı, kırmızı bültenle aranan ve mayıs ayında Yunanistan'da yakalanan Ramazan Bayğara'nın, Mahir Çoğaç'ın ölüm emrini veren isimlerden biri olduğu da iddia edildi.

        SAVCILIK, İTİRAZ EDECEK

        D.G. ve B.Y.'nin aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın 3 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edeceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        18 YIL ÖNCE EŞİYLE KOCAELİ'YE TAŞINMIŞ

        Öte yandan Mahir Çoğaç'ın, Bayğara ve Çoğaç aileleri arasında uzun yıllardır süren husumet nedeniyle 18 yıl önce eşiyle Adana'dan Kocaeli'ye taşındığı, burada kendine yeni bir hayat kurduğu öğrenildi. Çoğaç'ın 2006 yılından bu yana Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde görev yaptığı belirtildi. Ayrıca dosya kapsamında yapılan araştırmada Çoğaç'ın zaman zaman tehdit aldığı da bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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