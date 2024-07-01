Lise müdür yardımcısı cinayetinde 8 tutuklama (2)

LİSEMÜDÜR YARDIMCISININ ÖLÜMÜNDE 'BAYĞARALAR ÇETESİ' İDDİASI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 8 kişinin tutuklandığı olayda detaylar ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada, cinayetin Adana'da 'Bayğaralar Çetesi' olarak bilinen çete ile bağlantısı olduğu iddia edildi. Mahir Çoğaç'ın kardeşi Emin Çoğaç'ın, 13 Ocak 2020'de Adana'daki bir kafede Baygara ailesinden Bedirhan Bayğara'nın (36) öldürülmesi olayının şüphelilerinden biri olduğu ve firari olduğu ortaya çıktı. Bu cinayetin ardından uzun yıllardır husumetli olan Çoğaç ve Bayğara aileleri arasında zaman zaman silahlı çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesinin ardından 'Bayğaralar Çetesi' tarafından Emin Çoğaç'ın ağabeyi Mahir Çoğaç'ın ölüm emrinin verildiği öne sürüldü.

TETİKÇİ ÖLDÜRDÜ Ölüm emri sonrası Kocaeli'nin Çayırova ilçesine gelen çete üyesi D.G. (17) ve B.Y. (20), Mahir Çoğaç'ı takibe aldı. Tetikçi olan D.G., evinin önündeki caddede otomobiline binen Mahir Çoğaç'ı başına tabancayla 1 el ateş açarak öldürdü. Bu sırada B.Y.'nin de caddenin karşısında gözcülük yaptığı öne sürüldü. Cinayetin tetikçisi D.G. ve olay anında gözcülük yaptığı değerlendirilen B.Y., aynı gün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. Bu arada örgütün elebaşı, kırmızı bültenle aranan ve mayıs ayında Yunanistan'da yakalanan Ramazan Bayğara'nın, Mahir Çoğaç'ın ölüm emrini veren isimlerden biri olduğu da iddia edildi.