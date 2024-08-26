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        Dükkanları taradılar; arkadaşlarıyla çay içen Ahmet öldü

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobille gelen şüpheliler, 4 iş yerine 22 el ateş açarken, dükkanlardan birinde mesai arkadaşlarıyla çay içtiği sırada mermi isabet eden dönüşüm deposu çalışanı Ahmet Satan (18) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 06:12 Güncelleme: 26.08.2024 - 06:15
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        Dükkanları taradılar; arkadaşlarıyla çay içen Ahmet öldü
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobille gelen şüpheliler, 4 iş yerine 22 el ateş açarken, dükkanlardan birinde mesai arkadaşlarıyla çay içtiği sırada mermi isabet eden dönüşüm deposu çalışanı Ahmet Satan (18) hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, yan yana bulunan 3 geri dönüşüm deposu ve oto kaporta dükkanına tabancalarla ateş açıp kaçtı. Oto kaporta dükkanında tamir için bırakılan otomobil ve geri dönüşüm depolarının camları kırıldı. Geri dönüşüm deposunda çalışan Ahmet Satan da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Mesai arkadaşlarıyla oturup çay içtiği sırada açılan ateş sonucu yaralanan Satan, adrese çağrılan ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç işçi, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 22 mermi kovanı bulundu. Olayın ardından kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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