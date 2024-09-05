Motosiklet kazasında ölen Kadir, toprağa verildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde dün Ege Karaca ile Kadir Balcı'nın üzerinde bulunduğu motosiklet, otobüse çarptı. Kazada yaralanan Karaca ile Balcı, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kadir Balcı'nın cenazesi otopsinin ardından memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi. Cenaze, öğle vakti Yenikent Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Çınarlı Mezarlığı'nda dedesinin yanında toprağa verildi. Ege Karaca'nın cenazesinin de bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

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