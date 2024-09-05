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        Motosiklet kazasında ölen Kadir, toprağa verildi

        İSTANBUL'da otobüse çarpan motosiklette arkadaşı Ege Karaca (18) ile hayatını kaybeden Kadir Balcı'nın (18) cenazesi, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:25
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        Motosiklet kazasında ölen Kadir, toprağa verildi
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        İSTANBUL'da otobüse çarpan motosiklette arkadaşı Ege Karaca (18) ile hayatını kaybeden Kadir Balcı'nın (18) cenazesi, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.

        İstanbul'un Pendik ilçesinde dün Ege Karaca ile Kadir Balcı'nın üzerinde bulunduğu motosiklet, otobüse çarptı. Kazada yaralanan Karaca ile Balcı, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kadir Balcı'nın cenazesi otopsinin ardından memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi. Cenaze, öğle vakti Yenikent Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Çınarlı Mezarlığı'nda dedesinin yanında toprağa verildi. Ege Karaca'nın cenazesinin de bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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