Avladıkları 320 kiloluk mavi yüzgeçli orkinosu 3 gün sonra buldular

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde amatör balıkçılar Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, zıpkınla denizde, 2,5 metre boyunda ve 320 kilo ağırlığında nadir görülen mavi yüzgeçli orkinos avladı. Zıpkınla vurulunca kaçıp 3 gün sonra açıkta bulunan balık, yenilmeyecek durumda olduğu için sokak hayvanlarına yem olarak verilecek.

Gebze’de denize açılan amatör balıkçılar Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, zıpkınla türüne nadir rastlanan mavi yüzgeçli orkinosu fark etti. İki arkadaş, zıpkını balığa doğru fırlattı. Zıpkın dev balığa isabet etti. Orkinos zıpkın ve ona bağlık 90 metre iple bölgeden uzaklaştı. Gürsoy ve Topçu, orkinosu, 3 gün sonra açıkta bulup, karaya çıkardı.