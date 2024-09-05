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        Avladıkları 320 kiloluk mavi yüzgeçli orkinosu 3 gün sonra buldular

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde amatör balıkçılar Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, zıpkınla denizde, 2,5 metre boyunda ve 320 kilo ağırlığında nadir görülen mavi yüzgeçli orkinos avladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:55 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:00
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        Avladıkları 320 kiloluk mavi yüzgeçli orkinosu 3 gün sonra buldular
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde amatör balıkçılar Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, zıpkınla denizde, 2,5 metre boyunda ve 320 kilo ağırlığında nadir görülen mavi yüzgeçli orkinos avladı. Zıpkınla vurulunca kaçıp 3 gün sonra açıkta bulunan balık, yenilmeyecek durumda olduğu için sokak hayvanlarına yem olarak verilecek.

        Gebze’de denize açılan amatör balıkçılar Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, zıpkınla türüne nadir rastlanan mavi yüzgeçli orkinosu fark etti. İki arkadaş, zıpkını balığa doğru fırlattı. Zıpkın dev balığa isabet etti. Orkinos zıpkın ve ona bağlık 90 metre iple bölgeden uzaklaştı. Gürsoy ve Topçu, orkinosu, 3 gün sonra açıkta bulup, karaya çıkardı.

        Konunun Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirilmesinin ardından gelen ekipler incelemede bulunup kayıt aldı. Avlandıktan 3 gün sonra bulunduğu için yenilmeyecek durumda olan 2,5 metre boyundaki ve 320 kilo ağırlığındaki orkinos, sokak hayvanlarına yem olarak verilmek üzere bulunduğu yerden alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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