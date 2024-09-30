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        İzmit Körfezi'nde yüzlerce kuş, güzel görünütüler oluşturdu

        İZMİT Körfezi'nin ev sahipliği yaptığı yüzlerce kuş bir arada görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:30
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        İzmit Körfezi'nde yüzlerce kuş, güzel görünütüler oluşturdu
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        İZMİT Körfezi'nin ev sahipliği yaptığı yüzlerce kuş bir arada görüntülendi.

        Marmara Denizi’nin doğu ucundaki İzmit Körfezi’nde yüzlerce kuş bir arada görüldü. Aralarında martı, karga, karabatak, yeşilbaş ve tarakdiş türlerinin bulunduğu kuşlar, güzel görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 170 kuş türüne ev sahipliği yapan, göç yolu üzerindeki önemli duraklardan biri olan İzmit Körfezi su ve kıyı kuşu türlerinin dinlenme ile beslenme ihtiyaçları açısından önemli bir konumda yer alıyor.

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        Galeri
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