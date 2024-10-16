6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12’si tutuklanırken, yakalanan 33 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından 12 Temmuz’da göçmen kaçaklığına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yabancı kaçak göçmenleri Suriye üzerinden kaçak olarak doğu illerine getiren ve burada bir süre konaklamalarını sağladıktan sonra batı illerine nakleden bir şebeke tespit edildi. Yapılan soruşturma kapsamında 3 ay içerisinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirilerek soruşturma derinleştirildi.