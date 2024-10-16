Eşinin tabancayla ensesinden vurduğu Semira, kurtarılamadı

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde pazar günü eşi Tuncay Ateş (45) tarafından tabancayla ensesinden vurulan Semira Ateş (39), 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 13 Ekim gece saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak’taki, bir evde meydana geldi. Çıkan tartışma sonucu Tuncay Ateş, eşi Semira Ateş’i yatak odasında ensesinden tabancayla vurdu. Eşini vurduktan yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekiplerine haber veren Tuncay Ateş, yaralı eşini hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etti. Ateş, hastane önünde aracı durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Semira Ateş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze’deki özel bir hastaneye sevk edildi.