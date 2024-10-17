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        Derste yere yanlışlıkta cıva döküldü; okul tatil edildi

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesindeki bir ortaokulda ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:35
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        Derste yere yanlışlıkta cıva döküldü; okul tatil edildi
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        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesindeki bir ortaokulda ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

        Olay, sabah saatlerinde Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Laboratuvardaki ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Yere dökülen cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, yetkililere ihbarda bulunuldu. İhbarla okula polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı. Ekipler okulda temizlik çalışması yaparken, öğrenciler tatil amaçlı evleri gönderildi. Okulda eğitime 1 gün ara verildi.

        Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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