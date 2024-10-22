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        Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 6 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:05
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        Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 6 yaralı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın 3’üncü katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralandı.

        Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 866 Sokak’taki 5 katlı bir binanın 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamada, binada ağır hasar oluştu, 6 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokakta önlem alırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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