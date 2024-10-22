Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 6 yaralı

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 866 Sokak’taki 5 katlı bir binanın 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamada, binada ağır hasar oluştu, 6 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokakta önlem alırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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