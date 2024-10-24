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        Doğal gaz patlaması yaşanan bina mühürlendi, 59 kişi tahliye edildi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı doğal gaz patlaması yaşanan 5 katlı apartman incelemelerin tamamlanmasının ardından mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:33 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:35
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        Doğal gaz patlaması yaşanan bina mühürlendi, 59 kişi tahliye edildi
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı doğal gaz patlaması yaşanan 5 katlı apartman incelemelerin tamamlanmasının ardından mühürlendi. Patlamanın meydana geldiği bina ve çevresindeki binaların hasar gören dairelerinde yaşayan toplam 59 kişi, evlerinden tahliye edildi.

        Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 886'ncı Sokak üzerindeki 5 katlı Necati Bey Apartmanı'nın 3’üncü katında 21 Ekim günü doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada Günay Ergen (65) hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Patlamanın meydana geldiği apartmanda yapılan incelemeler bugün tamamlandı. İncelemelerin ardından 10 dairenin bulunduğu bina ekipler tarafından mühürlendi. Patlama sebebiyle çevredeki Ayyıldız Apartmanı’nda 4 dairede, Ergen Apartmanı’nda ise 3 dairede hasar oluştuğu tespit edildi. Patlamanın yaşandığı bina ve çevre binalarda hasar gören daireler olmak üzere toplam 17 dairede yaşayan 59 kişi evlerinden tahliye edildi. Bu vatandaşlardan 24’ü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Barınma Merkezi’ne yerleştirilirken, 35 kişi de yakınlarının evlerinde kalacaklarını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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