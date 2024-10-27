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        1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasına neden olan gaz kaçağı bulunamadı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 22 Ekim'de, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı doğal gaz patlaması ile ilgili yapılan incelemelerde bölgedeki gaz kaçağı halen bulunamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:22 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:25
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        1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasına neden olan gaz kaçağı bulunamadı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 22 Ekim'de, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı doğal gaz patlaması ile ilgili yapılan incelemelerde bölgedeki gaz kaçağı halen bulunamadı.

        Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 886’ncı Sokak’taki 5 katlı Necati Bey Apartmanı’nın 3’üncü katında 22 Ekim’de doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle 3’üncü kattaki dairenin duvarları yıkılırken, Günay Ergen (65) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Patlama sonrasında Necati Bey Apartmanı’nda ve çevredeki binalarda zarar gören dairelerde yaşayan toplam 59 kişi evlerinden tahliye edildi.

        Bölgedeki doğal gaz dağıtım firması ise patlamaya sebep olan gaz kaçağını bulmak için olayın hemen ardından çalışma başlattı. Ekipler, bölgede yürütülen çalışmalarda kaçağın kaynağına halen ulaşamadı. Sokağın çeşitli noktalarında kazı çalışmaları yapan ekiplerin gaz kaçağını arama çalışmaları devam ediyor.

        Patlamanın yaşandığı Necati Bey Apartmanı’nın karşısındaki binada yaşayan Mehettin Doğan, “Şu anda gaz kaçağının kaynağı bulunamadı. Her sabah gelip rögarları dolanıyorlar. Bize, ‘Doğal gazlarınızı yakın ama kombilerinizi yakmayın’ dediler. Biz ne yapacağız, nerede banyo yapacağız? Buna bir çare bulup da bize, ‘Kullanın’ diye bir kağıt vermeleri lazım. Onu da vermiyorlar” dedi.

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