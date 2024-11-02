Kocaelispor - Fatih Karagümrük: 2-1
STAT:KocaeliHAKEMLER: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mert BulutKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Vukovic, Muharrem Cinan (Dk.
STAT:Kocaeli
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mert Bulut
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Vukovic, Muharrem Cinan (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Pedrinho (Dk. 87 Caktas), Tarkan Serbest, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Markao), Barış Alıcı (Dk. 66 Beridze), Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes
FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin - Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 74 Berkay Tolga Dabanlı), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 82 Paoletti), Doh, Camacho (Dk. 88 Ahmet Sivri), Gökhan Gürpüz (Dk. 73 Muhammed Mert), Dovedan (Dk. 73 Lamkel), Wesley
GOLLER: Dk. 53 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Mendes (Kocaelispor), Dk. 57 Dovedan (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Pedrinho, Tarkan Serbest (Kocaelispor), Muhammed Mert, Doh, Wesley (Fatih Karagümrük)
1’inci Lig’in 11’inci haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
15’inci dakikada Fatih Karagümrük kontratağında Doh’un pasını karşılayan Camacho sağ kanattan rakip takımın kale içine girerek yerden çektiği şut Kocaelispor savunmasına çarparak kornere çıktı.
25’inci dakikada Kocaelispor’da Mendes’in ortasını karşılayan Barış Alıcı rakip kaleye kafayla vurdu. Emre Bilgin topu çıkararak kornere gönderdi.
26’ncı dakikada rakip ceza sahasında Kocaelisporlu Yusuf Cihat’ın vuruşunu karşılayan Vukovic yerden gelişine şutunu çekti. Kaleci Emre’nin solundan kaleye giden topu Karagümrük oyuncusu Çağatay çizgi üzerinden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
53’üncü dakikada rakip ceza sahasında Muharrem Cihan’ın ortasında Mendes kafası ile topu Oğulcan Çağlayan’a indirdi. Oğulcan, topu gelişine vurarak takımını öne geçirdi: 1-0.
57’nci dakikada frikikte topun başına geçen Karagümrük oyuncusu Dovedan’ın çektiği şut rakip kalenin ağlarıyla buluştu: 1-1.
90+3’üncü dakikada Kocaelispor’da Beridze’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Markao’nun yerden çektiği şut kaleci Emre’den döndü. Dönen topu karşılayan Caktas’ın arka direğe yaptığı ortayla buluşan Mendes kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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