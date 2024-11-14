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        167 suç kaydı olan 6 hırsızlık şüphelisi, 2 ilde yapılan operasyonla yakalandı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde haziran ayında bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 6 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir'de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:30
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        167 suç kaydı olan 6 hırsızlık şüphelisi, 2 ilde yapılan operasyonla yakalandı
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde haziran ayında bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 6 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir’de yakalandı. 4 şüpheli tutuklanırken, şüphelilerin benzer suçlardan toplam 167 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 7 Haziran’da bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirilen şüphelilerin S.I., S.I., S.Ö., E.K., A.Ç. ve Z.K. olduğu belirlendi. Dün, Eskişehir ve İstanbul’da yapılan operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliye sevk edilen şüphelilerden S.I., S.Ö., E.K. ve A.Ç. tutuklanırken, Z.K. ve S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, şüphelilerin benzer suçlardan toplamda 167 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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