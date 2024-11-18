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        İş makinesi doğal gaz borusunu deldi; yangın çıktı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:10
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        İş makinesi doğal gaz borusunu deldi; yangın çıktı
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        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

        Damlar Mahallesi Çetin Sokak'ta saat 10.30 sıralarında, inşaat çalışmasında kullanılan iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, doğal gaz ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğal gaz ekipleri bitişiğindeki Hacı Hakkı Sokak'ta kazı çalışması yapıp, hattın vanasını kapattı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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