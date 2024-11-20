TEM'de tünel içinde zincirleme kaza: 14 yaralı (2)- Yeniden

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişindeki Korutepe Tüneli’nde meydana geldi. Tünelde İstanbul yönüne giden İ.T. idaresindeki 44 NP 111 plakalı otobüs, önünde seyreden E.T. idaresindeki 34 BOL 562 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın etkisiyle yolun sol şeridinde ani fren yapan otobüse de arkasındaki A.İ. idaresindeki 65 BJ 444 plakalı otobüs çarptı. Kazada, otobüslerde bulunan toplam 14 kişi, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun sol şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

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