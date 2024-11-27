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        Küfürleşme nedeniyle komşusunu öldüren sanığa 32 yıl hapis

        İZMİT'te küfürleşme nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan kavgada Tarık Tanaç'ı pompalı tüfekle vurarak öldürüp, 5 kişiyi de yaralayan Ertaş Özariş (21), 32 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:05
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        Küfürleşme nedeniyle komşusunu öldüren sanığa 32 yıl hapis
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        İZMİT’te küfürleşme nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan kavgada Tarık Tanaç'ı pompalı tüfekle vurarak öldürüp, 5 kişiyi de yaralayan Ertaş Özariş (21), 32 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olaya karışan 3 sanığa ise 4 yıl ile 11 yıl arasında hapis cezaları verildi.

        Olay, 25 Şubat 2022'de İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak’ta meydana geldi. Komşu iki ailenin bireyleri arasında küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ertaş Özariş evinden çıkardığı pompalı tüfekle ateş ettiği Tarık Tanaç'ı öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı. Olaya karışan Salih Özariş (32), Ertaş Özariş, Yavuz Özariş (30), Erkan Özariş (19) ve E.Ö. (32) isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ö. (32) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 4 şüpheli ise tutuklandı. Yargılama aşamasında ise Erkan, Salih ve Yavuz Özariş tahliye edildi.

        MAĞDUR OLDUĞUNU BELİRTEREK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

        Olayla ilgili Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Ertaş Özariş, avukatı ve diğer sanıkların avukatları hazır bulundu. Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Ertaş Özariş, eşi ve çocuklarının mağdur durumda olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, tüm tarafların son beyanlarını aldıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme kararında, sanık Ertaş Özariş’in ‘Kasten öldürme’ suçunu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek bu suçtan 18 yıl hapis ile, olayda yaralanan 5 kişiye karşı işlediği ‘Kasten yaralama’ suçundan ise 14 yıl 22 gün hapis olmak üzere toplamda 32 yıl 22 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

        Davada yargılanan diğer sanıklara ‘Kasten yaralama’ suçundan Salih Özariş’e 11 yıl 3 ay, Erkan Özariş’e 4 yıl 6 ay, Yavuz Özariş’e 9 yıl hapis cezası verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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