Hafriyat döküm sahasında toprak kaydı, kamyon şoförleri tehlike atlattı

Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’ndeki hafriyat döküm alanında saat 14.00 sıralarında kamyonların döküm yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 6 kamyon, kayan toprakla birlikte aşağı doğru sürüklendi. Bu sırada şoförlerden biri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şoför, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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