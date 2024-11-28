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        Hafriyat döküm sahasında toprak kaydı, kamyon şoförleri tehlike atlattı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:10
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        Hafriyat döküm sahasında toprak kaydı, kamyon şoförleri tehlike atlattı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında toprak kayması meydana geldi. Toprakla birlikte kayan 6 kamyondan birinin şoförü, yaralandı.

        Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’ndeki hafriyat döküm alanında saat 14.00 sıralarında kamyonların döküm yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 6 kamyon, kayan toprakla birlikte aşağı doğru sürüklendi. Bu sırada şoförlerden biri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şoför, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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