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        Kocaeli'de 3 araç kazaya karıştı: 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde aynı istikamette ilerleyen kamyonet, otomobil ve TIR'ın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:45
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        Kocaeli'de 3 araç kazaya karıştı: 3 yaralı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde aynı istikamette ilerleyen kamyonet, otomobil ve TIR’ın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Balçık Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan A.S. yönetimindeki 28 ACM 085 plakalı kamyonet ile F.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı istikametten gelen S.B.’nin kullandığı 34 ECA 901 plakalı TIR’la çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, 3 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Cadde kaza nedeniyle trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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