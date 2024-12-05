Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı (2)

        KİMLİĞİBELİRLENDİ Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, İzmit Körfezi'nde balıkçıların ağına takılan cesedin İsmail D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİMLİĞİBELİRLENDİ

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, İzmit Körfezi'nde balıkçıların ağına takılan cesedin İsmail D.'ye (69) ait olduğunu belirlendi.

        CESEDİN BULUNMASI KAMERADA

        Öte yandan İsmail D.'nin cesedini bulan balıkçı, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Elleri ve ayakları bağlı olduğu görülen ceset ile ilgili balıkçının, "Bir tane erkek cesedi bulduk. Elleri, kolları, ayakları bağlı. Büyük ihtimal denize atmışlar. Çünkü bu intihar değil. Orta yaşlarda bir adam" dediği anlar, görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Türkiye'de yatırım iştahı yüksek (2)
        Bakan Kacır: Türkiye'de yatırım iştahı yüksek (2)
        Milli teknolojinin geleceği AA'nın düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zir...
        Milli teknolojinin geleceği AA'nın düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zir...
        Bakan Kacır, Kocaeli'de OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde konuştu:
        Bakan Kacır, Kocaeli'de OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde konuştu:
        Balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı
        Balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı
        Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
        Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
        Bakan Kacır: Türkiye'de yatırım iştahı yüksek
        Bakan Kacır: Türkiye'de yatırım iştahı yüksek