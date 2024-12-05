Balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı (2)
KİMLİĞİBELİRLENDİ Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, İzmit Körfezi'nde balıkçıların ağına takılan cesedin İsmail D.
KİMLİĞİBELİRLENDİ
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, İzmit Körfezi'nde balıkçıların ağına takılan cesedin İsmail D.'ye (69) ait olduğunu belirlendi.
CESEDİN BULUNMASI KAMERADA
Öte yandan İsmail D.'nin cesedini bulan balıkçı, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Elleri ve ayakları bağlı olduğu görülen ceset ile ilgili balıkçının, "Bir tane erkek cesedi bulduk. Elleri, kolları, ayakları bağlı. Büyük ihtimal denize atmışlar. Çünkü bu intihar değil. Orta yaşlarda bir adam" dediği anlar, görüntülerde yer aldı.
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