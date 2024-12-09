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        Pansuman değişimini ortadan kaldıran 'yara örtüsü' geliştiriliyor

        GEBZE Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:55
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        Pansuman değişimini ortadan kaldıran 'yara örtüsü' geliştiriliyor
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        GEBZE Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansu Ülker Turan, ameliyat sonrası pansuman değişim ihtiyacını ortadan kaldırmaya olanak sağlayan ‘yara örtüsü’ geliştiriyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da desteklenen projeye ilişkin Dr. Öğretim Üyesi Turan, “Tek seferde uygulanabilecek ve yara üzerinde kontrollü bir şekilde uzayan periyotlarda kullanacağımız aktif bileşenin salımını gerçekleştirebilecek biyouyumlu bir yara örtüsünün elde edilmesini hedefledik” dedi.

        GTÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansu Ülker Turan, yüksek lisans öğrencisi Betül Özer’in katkılarıyla ‘Kuersetin Yüklü Kitosan Nanopartikül İçeren Polivinil Alkol Esaslı Yara Örtüsü Üretimi’ başlıklı proje geliştirdi. Proje, ameliyat sonrası yaranın iyileşme sürecinin uzaması sonucu oluşan komplikasyon ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geliştirme süreci devam eden ürün, ameliyat sonrası tek seferde uygulanıp, pansuman değişimi ihtiyacının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

        ‘GELENEKSEL YÖNTEMLERE ALTERNATİF OLMASI AÇISINDAN PROJEYİ GELİŞTİRDİK’

        Projeyle ilgili bilgi veren Dr. Cansu Ülker Turan, “Ameliyat yaralarının iyileşme süreci uzun olabiliyor. Özellikle diyabet hastalarında bu süreç daha da uzayabiliyor ve yaralar kronikleşebiliyor. Yara iyileşme sürecinin uzaması enfeksiyon riskini de beraberinde getirmektedir. Bu duruma çare olması ve geleneksel pansuman yöntemlerine alternatif olması açısından bu projeyi geliştirdik. Geleneksel pansuman yönteminde, pansumanın belirli aralıklarla kaldırılarak bir tedavi uygulanması gerekiyor. Bu durum hem sağlık çalışanlarının hem de hasta yakınlarının iş yükünü arttırabilmekte, aynı zamanda ameliyattan sonraki süreçte hastanın yıpranmasına yol açmakta ya da pansumanın değiştirilmesi sırasında tekrar acı çekmelerine neden olmaktadır. Bu durumu önlemek için tek seferde uygulanabilecek ve yara üzerinde kontrollü bir şekilde uzayan periyotlarda kullanacağımız aktif bileşenin salımını gerçekleştirebilecek biyouyumlu bir yara örtüsünün elde edilmesini hedefledik” diye konuştu.

        ‘YARA ÜZERİNDE TEDAVİ SAĞLAYABİLEN BİR ÖRTÜ TASARLANMASINI HEDEFLİYORUZ’

        Araştırmanın içeriğini de anlatan Turan, “Kuersetin aktif bileşeninin, doğada yaygın olarak bulunan ve kabuklu canlıların kabuklarından izole edilen kitosan polimerinden toz parçacıkları elde edilerek, bu toz parçacıklarına entegre edilmesini planlanmakta ve kontrollü bir şekilde aktif bileşen salımı gerçekleştiren bir nano sistemin elde edilmesini amaçlanmaktadır. Sonrasında elde edilen bu nano sistemlerin biyouyumlu ve sentetik bir polimer olan polivinil alkolden elde edilecek filmlere dahil edilmesiyle yara üzerinde tedavi sağlayabilen bir yara örtüsünün tasarlanmasını hedefliyoruz” dedi.

        ‘UYGULANABİLİRLİĞİNİ TEST EDECEĞİZ’

        Projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini dile getiren Dr. Cansu Ülker Turan, “Projenin ilk aşaması kuersetin yüklü kitosan toz parçacıklarının elde edilmesi. Biz şu anda bu aşamayı gerçekleştirmekteyiz. Bu aşamada koşulları elde ettikten sonra elimize geçecek kitosan toz parçacıklarını polivinil alkol filmlerine dahil ederek yara örtümüzü oluşturacağız. Sonrasında yara örtümüzün uygulanabilirliğini test edeceğiz. Bunun için çeşitli antibakteriyel, antioksidan ve biyouyumluluk gibi testler gerçekleştireceğiz. Ayrıca elde edeceğimiz bu yara örtüsünün mekanik dayanımını da test etmek açısından ilgili analizleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

        ‘BU YARA ÖRTÜSÜYLE YARANIN İYİLEŞMESİ AMAÇLANMAKTA’

        Projenin hedefini de anlatan Dr. Öğr. Üyesi Cansu Ülker Turan, “Hasta ameliyathaneden çıkmadan önce yarasının bu ürünle kapatılması ve sonrasında içerisindeki aktif bileşenin kontrollü bir şekilde salımının gerçekleşmesi ve belirli bir süre içerisinde herhangi bir pansuman değişimi gerektirmeden ameliyathanede örtülmüş olan bu yara örtüsüyle tedavinin gerçekleşmesi ve yaranın iyileşmesini amaçlanmaktadır” dedi.

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