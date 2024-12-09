Otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol ayrımındaki bariyere çarptığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 kara yolu İbn Sina Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan İ.S. yönetimindeki 34 HBV 55 plakalı otomobil, D-100 kara yolundan, Hürriyet Caddesi’ne geçişi sağlayan yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü İ.S. ve otomobildeki ismi öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan yolculardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.