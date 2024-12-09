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        Otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol ayrımındaki bariyere çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 22:40 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:45
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        Otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol ayrımındaki bariyere çarptığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 kara yolu İbn Sina Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan İ.S. yönetimindeki 34 HBV 55 plakalı otomobil, D-100 kara yolundan, Hürriyet Caddesi’ne geçişi sağlayan yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü İ.S. ve otomobildeki ismi öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan yolculardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza sebebiyle Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe kapanırken, polis ekipleri tarafından D-100 kara yolunda kontrollü geçişler sağlandı. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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