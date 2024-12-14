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        Gebze'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 19:07 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:10
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        Gebze'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3274 Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken, tesiste hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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