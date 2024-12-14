Gebze'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

Yangın, saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3274 Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken, tesiste hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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