Tartışan 3 sürücünün trafikte birbirini tehlikeye düşürdükleri anlar kamerada
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan 2 servis minibüsü sürücüsü ile otomobil sürücüsünün birbirini tehlikeye düşürdükleri anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan 2 servis minibüsü sürücüsü ile otomobil sürücüsünün birbirini tehlikeye düşürdükleri anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik ekipleri her 3 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan 41 P 0280 ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü sürücüleri ile 34 FCK 876 plakalı otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 servis minibüsü, iddiaya göre otomobili sıkıştırdı. O anlar otomobil sürücüsünün yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüde; servis minibüslerinin otomobilin önüne kırdığı, otomobil içindeki panik anları yer aldı.
Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek, sosyal medya hesabından olay anına ilişkin servis sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntüyü paylaştı. Otomobil sürücüsü hakkında şikayetçi olunacağını belirten İkizek, “Dün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda servisçi, bir aracı sıkıştırıyormuş gibi algı yapılmıştır. Kendisi ile ailesi küfürlü konuşarak bunu paylaşmıştır. Hem servis şoförü arkadaş uyarılmış hem de araç sürücüsü hakkında yasal şikayet yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerin ardından harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından 3 araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.
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