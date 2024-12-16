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        Evinin odasında kilitli kalan kadını, itfaiye kurtardı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kilit bozulunca odada mahsur kalan kadın, yardım istediği itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:20
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        Evinin odasında kilitli kalan kadını, itfaiye kurtardı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kilit bozulunca odada mahsur kalan kadın, yardım istediği itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında yaşayan kadın, evinin odasında kapı kilidinin bozulması nedeniyle mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis eşliğinde merdivenle ulaştığı 5'inci kattaki daireye girdi. Ekipler, önce odanın daha sonra da dairenin kapısını açarak mahsur kalan kadını kurtardı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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