Veliyle tartışırken beyin kanaması geçiren ana sınıfı öğretmeni yoğun bakımda

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir (42) okulda bir veliyle tartışma sırasında beyin kanaması geçirdi. Özdemir, bir haftadır hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken, eğitim sendikaları temsilcileri olayın yaşandığı okul önünde basın açıklaması yaptı.

Olay, 11 Aralık’ta Darıca ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi’ndeki Nenehatun İlkokulu'nda meydana geldi. Ücretli ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir, öğle derslerin bitiminde öğrencilerin okuldan rahatça çıkabilmeleri için kapıdan çekilme uyarısında bulunduğu veli ile yaşadığı tartışma sırasında yere yığıldı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir’in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sema Özdemir, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Özdemir için sendika temsilcileri bugün okulun önünde basın açıklaması yaptı.

‘ÖĞRETMENLE ANLAŞAMAMAK HİÇ KİMSEYLE ANLAŞAMAMAK DEMEKTİR’ Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli temsilcileri okul önünde buluştu. Sendikalar adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Darıca İlçe Temsilcisi Selçuk Hasip, “Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet münferit eylemler olmaktan çıkıp yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Öğretmen, toplumun aydınlık yüzüdür. Öğretmenler, bu toplumun en iletişime açık, en anlaşılabilir kesimidir. Öğretmenle anlaşamamak, hiç kimseyle anlaşamamak demektir” dedi.