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        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 4 yaralı (9)

        AİLE,KOCAELİ'DE TAZİYELERİ KABUL ETTİErzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın (18) Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evine taziye çadırı kuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:03 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:05
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        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 4 yaralı (9)
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        AİLE,KOCAELİ'DE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

        Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın (18) Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evine taziye çadırı kuruldu. Baba Fatih Yazgan ve anne Gülcan Yazgan, Sultan Orhan Mahallesi'nde evlerinin önünde kurulan taziyeleri kabul etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli İl Gençlik Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze İlçe Gençlik Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu da acılı aileye taziye ziyaretinde bulunup, başsağlığı diledi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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