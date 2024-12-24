Evinde ölü bulundu, erkek arkadaşı gözaltına alındı

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki Merve Apartmanı’nda oturan Funda Kaymaz’dan haber alamayan komşuları, yakınlarına haber verdi. Bugün saat 09.00 sıralarında adrese gelip eve giren yakınları, içeri girdiklerinde Kaymaz’ı kanlar içerisinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, Funda Kaymaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymaz'ın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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