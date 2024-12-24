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        Evinde ölü bulundu, erkek arkadaşı gözaltına alındı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Funda Kaymaz (40) evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:00
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        Evinde ölü bulundu, erkek arkadaşı gözaltına alındı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, Funda Kaymaz (40) evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine erkek arkadaşı gözaltına alındı.

        İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki Merve Apartmanı’nda oturan Funda Kaymaz’dan haber alamayan komşuları, yakınlarına haber verdi. Bugün saat 09.00 sıralarında adrese gelip eve giren yakınları, içeri girdiklerinde Kaymaz’ı kanlar içerisinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, Funda Kaymaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymaz'ın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Funda Kaymaz’ın ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, cinayet şüphesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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