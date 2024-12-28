Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 13 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı yaşanan patlamada 13 kişi yaralandı. Patlamanın, gün içerisinde 14 mahallede doğal gaz kesintisinin yaşandığı ve ekiplerin kesintinin nedenini belirlemek için bölgede çalışma yaptığı sırada meydana geldiği öne sürülürken, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairede şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 13 kişi itfaiye ekiplerince binadan çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, üst katlarda oturan bazı apartman sakinleri de binayı saran dumandan etkilendi. Patlamada yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, binanın önünde park halinde bulunan araçlar da zarar gördü.