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        Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 13 yaralı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı yaşanan patlamada 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 21:29 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:35
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        Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 13 yaralı
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı yaşanan patlamada 13 kişi yaralandı. Patlamanın, gün içerisinde 14 mahallede doğal gaz kesintisinin yaşandığı ve ekiplerin kesintinin nedenini belirlemek için bölgede çalışma yaptığı sırada meydana geldiği öne sürülürken, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairede şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 13 kişi itfaiye ekiplerince binadan çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, üst katlarda oturan bazı apartman sakinleri de binayı saran dumandan etkilendi. Patlamada yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, binanın önünde park halinde bulunan araçlar da zarar gördü.

        PATLAMA, EKİPLERİN ÇALIŞMA YAPTIĞI SIRADA MEYDANA GELDİĞİ İDDİASI

        Öte yandan, Darıca ilçesinde gün içerisinde 14 mahallede doğal gaz kesintisinin yaşandığı ve ekiplerin kesintinin nedenini belirlemek için bölgede çalışma yaptığı sırada patlamanın meydana geldiği ileri sürüldü.

        VALİ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, patlamanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, patlamayla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Darıca ilçemizde doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın ve patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda şu ana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. Ölümüz yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir şahıs yok. İtfaiye teşkilatımız, AFAD çalışmasını yaparak tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Doğal gaz kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ağır yaralı olmadığı şeklinde bilgimiz var” dedi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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