Doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

İLÇEDEOKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün akşam meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından okullar 2 gün tatil edildi. Darıca Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizdeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarında, tüm kademelerde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler dahil olmak üzere), 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 gün süreyle tatil ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.