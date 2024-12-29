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        Doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

        İLÇEDEOKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün akşam meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından okullar 2 gün tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 20:27 Güncelleme: 29.12.2024 - 20:30
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        Doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
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        İLÇEDEOKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün akşam meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından okullar 2 gün tatil edildi. Darıca Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizdeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarında, tüm kademelerde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler dahil olmak üzere), 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 gün süreyle tatil ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

        Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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