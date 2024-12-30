Karla kaplı Kartepe'de sisli havada güzel görüntüler ortaya çıktı

Samanlı Dağları’nın zirvesindeki 1640 rakımlı Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü. Zirvedeki kayak merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü bölgede karla kaplanan ağaçlar sisli havada güzel manzara oluşturdu. Görüş mesafesi sis nedeniyle 10 metreye kadar düştü. İstanbul’a kara yoluyla 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe, yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe’de, kar ve etkili olan sis güzel manzara oluşturdu.

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