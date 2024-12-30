13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama güvenlik kamerasında (2)

Bu arada ekiplerin çalışma yaptığı anların karşıdaki binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamadan 1 saat önce, apartmanda oturanların gaz kokusu nedeniyle doğal gaz ekiplerini çağırdığı öğrenildi. İhbar üzerine gelen ekipleri çalışma yaptığı ardından da adresten ayrıldığı belirtildi.

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