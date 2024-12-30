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        13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama güvenlik kamerasında (2)

        PATLAMAÖNCESİ BİNADA OTURANLAR DOĞAL GAZ EKİBİ ÇAĞIRMIŞKocaeli'nin Darıca ilçesinde 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamadan 1 saat önce, apartmanda oturanların gaz kokusu nedeniyle doğal gaz ekiplerini çağırdığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:08 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:10
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        13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama güvenlik kamerasında (2)
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        PATLAMAÖNCESİ BİNADA OTURANLAR DOĞAL GAZ EKİBİ ÇAĞIRMIŞ

        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamadan 1 saat önce, apartmanda oturanların gaz kokusu nedeniyle doğal gaz ekiplerini çağırdığı öğrenildi. İhbar üzerine gelen ekipleri çalışma yaptığı ardından da adresten ayrıldığı belirtildi.

        Bu arada ekiplerin çalışma yaptığı anların karşıdaki binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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