13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama güvenlik kamerasında (3)
TÜPALDILARKocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamalar sonrası yaşanan doğal gaz kesintisi ve bazı mahallelerdeki elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar hem yemek yapmak hem de ısınmak için tüp kuyruğuna girdi.
TÜPALDILAR
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamalar sonrası yaşanan doğal gaz kesintisi ve bazı mahallelerdeki elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar hem yemek yapmak hem de ısınmak için tüp kuyruğuna girdi. Gaz dağıtım şirketinin çalışmaları sürerken ilçede ev tüpüne talep arttı.
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