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        Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 milyon TL dolandırdılar; 3 tutuklama

        KOCAELİ'de telefonla aradıkları 2 kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 milyon TL dolandıran 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:05
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        Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 milyon TL dolandırdılar; 3 tutuklama
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        KOCAELİ’de telefonla aradıkları 2 kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 milyon TL dolandıran 5 şüpheliden 3’ü, tutuklandı.

        Gölcük ilçesinde 2 kişi, kendini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından 3 milyon TL dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan 2 kişinin ihbarı üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin B.Y., B.S., Y.E.S., Ö.M.P. ve H.Y olduğu tespit edildi. Şüpheliler, 27 Aralık Cuma günü İstanbul, Konya ve Muğla’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden B.Y. ve H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.E.S., Ö.M.P. ile B.S. tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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