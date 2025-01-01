KOCAELİ’de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 2 kilo 580 gram ağırlığında doğdu.

Kocaeli’de yeni yılın ilk bebeği saat 00.02’de Kocaeli Şehir Hastanesi’nde dünyaya geldi. Cansever ve Harun Alpgün’ün çiftinin erkek bebekleri 49 cm boyunda ve 2 kilogram 580 gram ağrılığında doğdu. Alpgün çifti ise bebeklerine henüz hangi ismi vereceklerini kararlaştırmadıklarını belirtti. Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Seda Daryal, “38 hafta 6 günlük gebeliği olan hastamızın normal yolla doğumunu gerçekleştirdik. Ailesi ile sağlıklı yıllar dileriz’ dedi.