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        Dairede yapılan ilaçlama sonrası 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki böcek için ilaçlama yapılan dairedeki S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:50
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        Dairede yapılan ilaçlama sonrası 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesindeki böcek için ilaçlama yapılan dairedeki S.K. (80) ve Z.E. (45), zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi’ndeki 7 katlı binada meydana geldi. Bir dairede böcek için yapılan ilaçlama sonrası apartmandakiler, kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlaçlamanın yapıldığı daireye giden ekipler, S.K. ve Z.E.’yi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde S.K. ve Z.E.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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