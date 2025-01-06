'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' başlıyor

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı’nın 7-8 Ocak’ta harekata hazırlık faaliyetleriyle başlayacak 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’na 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel katılacak. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek tatbikatta, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon (YÖM) Projesi kapsamında TCG Oruçreis, ilk kez tüm radarları, hava savunma sistemleri, yakın hava savunma silahları ve bütün sensörleri yerli ve milli sistemlerle donatılmış haliyle yer alacak.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda Mavi Vatan-2025 Tatbikatı öncesinde brifing verildi. Brifinge, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Halil İlker Avcı ve Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut katıldı. Brifingde tatbikata 90 gemi, 50 hava vasıtası, 2 SAT ve 3 SAS Timi ile 20 bin personelin katılacağı belirtildi.

90 GEMİ VE 20 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kemal Kaan Türkkan tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, “Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikatlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca icra edilen fiilî bir tatbikattır. Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesidir. Tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek toplam 20 bin personel görev alacaktır. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından Genel Maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçağı, hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir” ifadelerini kullandı.

Tatbikatın genel faaliyet planına ilişkin bilgi veren Tuğamiral Türkkan, “6 Ocak tarihinden itibaren gemilerin, üs limanlarından intikalleri ile başlayacak, 7-8 Ocak tarihleri arasında harekata hazırlık faaliyetleri, 9 Ocak tarihinde Marmaris Aksaz’a istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecektir. 10-11 Ocak tarihleri arasında liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetlerine, 12-13 Ocak tarihlerinde harekata hazırlık ve fiili silah eğitimlerine devam edilecek son safhada 14-16 Ocak tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri icra edilecektir” diye konuştu.

TATBİKAT KONTROL MERKEZİ’NDEN İCRA EDİLECEK Tatbikat kontrol merkezine ilişkin de bilgi veren Tuğamiral Türkkan, “Mavi Vatan 2025 Tatbikatı kapsamında 115 personelden oluşan tatbikat kontrol merkezi Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda teşkil edilmiştir. Tatbikat kontrol merkezinin görevi, tatbikatın hedeflerine ulaşması maksadıyla oluşturulan jenerik senaryoya istinaden ‘mavi’ ve ‘kahverengi’ unsurlara harekat esnasında verilecek ara durumlar ile tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek, tatbikat harekat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumlara göre icra edilmesini sağlamaktır. Tatbikat süresince aktif bir basın politikası uygulanacaktır. Tatbikatın basın faaliyetleri, gerçek basın faaliyetleri ve tatbikat medya benzetimi faaliyetleri olarak 2 farklı şekilde icra edilecektir. Gerçek basın faaliyetleri, Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliği tarafından, tatbikat medya benzetimi faaliyetleri ise tatbikat kontrol merkezi tarafından televizyon, dijital basın ve sosyal medyanın simüle edilmesi şeklinde TSK yerel ağı üzerinden icra edilecektir” ifadelerini kullandı.

‘MODERNİZASYON FAALİYETLERİ TAMAMLANAN İLK GEMİMİZ MAVİ VATAN-25 TATBİKATI’NA İŞTİRAK EDECEKTİR’ Tuğamiral Kemal Kaan Türkkan, “Tatbikat süresince temel deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, kıyı birlik eğitimleri ile çok tehditli harekat eğitimleri icra edilecektir. Ayrıca Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernizasyon faaliyetleri tamamlanan ilk gemimiz TCG Oruçreis, Mavi Vatan-25 Tatbikatı’na iştirak edecektir. Mavi Vatan Tatbikatı’nın 10-11 Ocak 2025 tarihlerinde planlı liman ziyaretlerinde 59 gemimiz ile Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 22 liman ziyareti icra edilecektir. Tatbikat kapsamında su üstü unsurlarımız kara bombardımanı atışları ile Radar Akiseli su üstü hedefine su üstü atışları ve Manş uçağının çektiği hedefe hava savunma atışları, denizaltılarımız talim torpidosu atışları, deniz hava unsurlarımız MAM-C, MAM-L ve top roket atışları, Tuzla sınıfı karakol gemilerimiz su bombası ve DSH Roket atışları icra edecektir. Ayrıca Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan Elektronik Harp Simülatörü ile elektronik harp eğitimleri ile ÇAF atışları icra edilecektir” diye konuştu.