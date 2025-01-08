Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        ATM önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde babasını öldüren kişilerin kardeşi Maksut Beğtaş'ı (55) ATM önünde sıra beklerken tabancayla vurarak öldüren Uğur Bozan (22), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATM önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde babasını öldüren kişilerin kardeşi Maksut Beğtaş'ı (55) ATM önünde sıra beklerken tabancayla vurarak öldüren Uğur Bozan (22), tutuklandı.

        Olay, 6 Ocak'ta öğle saatlerinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beğtaş, yanına yaklaşan Uğurcan Bozan'ın silahlı saldırısına uğradı. Başına ve vücuduna kurşunlar isabet eden Maksut Beğtaş, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul’da yakalanıp, gözaltına alındı.

        KAN DAVASINDAN KAÇTI, 4 AY ÖNCE KOCAELİ'YE TAŞINDI

        Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı. Maksut Beğtaş'ın kardeşlerinin Uğur Bozan'ın babası H.B.'yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi. Uğur Bozan'ın da bir süredir takip ettiği Beğtaş'ı öldürdüğü belirtildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Maksut Beğtaş'ın kan davasından kaçıp, 4 ay önce Karamürsel'e taşındığı öğrenildi. Beğtaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün, ailesine teslim edildi. Beğtaş, Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi’ne sevk edilen Uğurcan Bozan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        ATM önündeki cinayetin nedeni kan davası çıktı
        ATM önündeki cinayetin nedeni kan davası çıktı
        Kocaeli'de evinde yemek yapamayanlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor
        Kocaeli'de evinde yemek yapamayanlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor
        Gassallar mesleklerine yönelik olumsuz yaklaşımlardan rahatsızlık duyuyor
        Gassallar mesleklerine yönelik olumsuz yaklaşımlardan rahatsızlık duyuyor