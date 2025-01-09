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        'Kandıralı Ferdi' tahliye oldu

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen (28), yaklaşık 1 haftadır tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 22:24 Güncelleme: 09.01.2025 - 22:24
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        'Kandıralı Ferdi' tahliye oldu
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada ‘Kandıralı Ferdi’ lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen (28), yaklaşık 1 haftadır tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.

        Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı ‘Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Davanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gülezen, 3 Ocak’ta Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Gülezen, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, bugün akşam saatlerinde Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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