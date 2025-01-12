Fındık kabuğundan kömür üretilen fabrikasında çıkan yangın, 4 saatte söndürüldü

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesindeki fındık kabuğundan kömür üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, 4 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Dilovası Çerkeşli İMES Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fındık kabuğundan kömür üretimi yapan fabrikada saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.