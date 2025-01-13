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        Çaya uçan otomobilde ölen Ali Kaan son yolculuğuna uğurlandı (3)

        TOPRAĞAVERİLDİÇanakkale'nin Çan ilçesinde çaya uçan otomobilde yaşamını yitiren Ali Kaan Demir'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:50
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        Çaya uçan otomobilde ölen Ali Kaan son yolculuğuna uğurlandı (3)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Çanakkale’nin Çan ilçesinde çaya uçan otomobilde yaşamını yitiren Ali Kaan Demir'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi. Üniversite eğitimi için Çanakkale’de olduğu öğrenilen, İşletme ve Ticaret Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Kaan Demir’in cenazesi Esentepe Mahallesi İmam Hüseyin Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Baba Devrim Demir cenazede güçlükle ayakta durdu.

        ‘OĞLUMUN BİR BORCU VAR MI?

        Cenazede ağıtlar yakan anne Aynur Demir ise “Sorun arkadaşlarına oğlumun bir borcu var mı? Kimseye ne varsa onu kapatalım. Bana oğlumu geri verin” diyerek ağladı. Cenazeye katılanlar da gözyaşı döktü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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