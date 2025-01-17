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        Kocaeli'de, 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 5 katlı apartmanın zemin katındaki daire çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 06:22 Güncelleme: 17.01.2025 - 06:25
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        Kocaeli'de, 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 5 katlı apartmanın zemin katındaki daire çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangın, saat 04.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Ergül Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangından yükselen alevleri fark eden dairede yaşayanlar, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, alevlere müdahale etmeye çalışırken, sağ elinden hafif şekilde yaralanan bir kişiyi, ambulansta tedavi etti.

        Yangın sonrası dairede hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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