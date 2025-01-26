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        Komşu iki aile arasında odun kesme kavgası: 6 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, komşu iki aile arasında odun kesme meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 22:23 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:25
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        Komşu iki aile arasında odun kesme kavgası: 6 yaralı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, komşu iki aile arasında odun kesme meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi, 502/2 Sokakta meydana geldi. Evin önünde motorlu testere ile odun kesme nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki aile bireyleri arasında çıkan yumruk ve sopalı kavgada A.D. (60), M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K. yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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