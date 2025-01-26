Komşu iki aile arasında odun kesme kavgası: 6 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi, 502/2 Sokakta meydana geldi. Evin önünde motorlu testere ile odun kesme nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki aile bireyleri arasında çıkan yumruk ve sopalı kavgada A.D. (60), M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K. yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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