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        110 milyon TL dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 33 tutuklama

        SOSYAL medya üzerinden oluşturdukları sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında 110 milyon 255 bin 279 TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 00:36 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:40
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        110 milyon TL dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 33 tutuklama
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        SOSYAL medya üzerinden oluşturdukları sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında 110 milyon 255 bin 279 TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında oluşturulan sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, açılan hesaplara transfer ederek dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. Birçok kişinin, belirtilen yöntemlerle dolandırıldığı ve şüpheli kişilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş-çıkışı olduğunu tespit edildi. Kocaeli ve 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Ev ve işyeri aramalarında suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

        TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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