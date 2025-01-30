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        Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolunda, arıza nedeniyle sağ şeritte duran otomobile aynı istikamette ilerleyen başka otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:40 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:45
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        Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolunda, arıza nedeniyle sağ şeritte duran otomobile aynı istikamette ilerleyen başka otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında, D-100 kara yolu Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 81 ABY 701 plakalı otomobiliyle seyir halindeki M.K.A., arıza yapan aracını sağ şeritte durdurup, dışarı çıktı. Aynı istikamette ilerleyen 07 AGR 173 plakalı otomobilin sürücüsü ise duramayıp, otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 81 ABY 701 plakalı otomobilin sürücüsü M.K.A ve yolcular H.K. ile A.C. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, Gebze ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı. Araçların kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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